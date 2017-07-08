Mucize Bitki Moringa "Kadın Eli" ile Yetişecek

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - "Mucize bitki" olarak bilinen, yaprağından tohumuna, kabuğundan köküne kadar tüm unsurlarıyla beslenmede, sağlıkta, kozmetikte, hayvancılıkta ve sanayide kullanılan "Moringa Oleifera" Türkiye'de ilk defa Gaziantep'te yetiştirilecek.



Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ana vatanı Hindistan olan ve dünyada pazarı gittikçe büyüyen Moringa Oleifera'nın üretimi için proje hazırladı.



Proje kapsamında kadın çiftçiler tarafından yetiştirilen Moringa fideleri toprakla buluşturuldu. Çiftçiler bu bitkiden 2-3 ay içinde yaprak hasadı, 6-9 ay içinde de tohum hasadı yapacak.



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi ve proje koordinatörü Aysel Eskici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçiler için buğday ve arpaya alternatif bir ürün ararken bu bitkinin dikkatlerini çektiğini ve Moringa'nın Türkiye'de yetiştirilmediğini gördüklerini söyledi.



Bunun üzerine bir proje hazırladıklarını belirten Eskici, "Mucize Bitki Moringa'nın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına Kazandırılması" isimli bu projenin bakanlık tarafından onaylandığını bildirdi. Eskici, "Bu projeyle Türkiye'de ilk defa ticari olarak Moringa Oleifera yetiştiriciliği yapılacak. Moringa Oliferia'nın merkezi Gaziantep olacak." dedi.



Mucize bitki olarak bilinen Moringa Oleifera'nın dünyada gittikçe büyüyen bir pazarı bulunduğunu ifade eden Eskici, bu bitkinin beslenmede, tıpta, kozmetikte, hayvancılıkta ve sanayide kullanıldığını anlattı.



20 kadın çiftçi üretime dahil olacak



Eskici, proje ortakları olan Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulunun sera ve arazisini kullandıklarını belirterek, İŞKUR destekli ve sertifikalı bir kurs açtıklarını ve 45 kadın çiftçiye, 272 saatlik kursta Moringa Oleifera yetiştiriciliği eğitimi verdiklerini söyledi.



100 kadının bu eğitimlerden faydalanacağını dile getiren Eskici, iki grubun eğitiminin tamamlandığını, iki grubun eğitimine de ağustos ayının sonunda başlanacağını ve her gruptan 5'er yararlanıcı çiftçi olmak üzere 20 kadın çiftçiyle üretime devam edeceklerini bildirdi.



Eskici, tohumdan yetiştiricilik yaptıklarını belirterek, "Çimlendirdiğimiz fideler araziye dikildi. Sonraki süreçte üniversite bünyesinde bulunan bir binayı 'Moringa Evi' olarak düzenleyeceğiz. Orada kurutma, öğütme, soğuk sıkım yağ, kapsül, tablet makineleri olacak. Ürün çeşitlendirme çalışmaları yapacağız. Gaziantep'te bazı sanayicilerle bu üründen farklı neler geliştirilebileceğine yönelik görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.



Moringa'nın gıda takviyesi olarak tüketilebildiğine dikkati çeken Eskici, şöyle devam etti:



"Çocukların kesinlikle tüketmesi gerekiyor. Havuçtan 4 kat daha fazla A vitamini, muzdan 17 kat daha fazla potasyum, peynirden ve sütten daha fazla kalsiyum içeriği var. Demir içeriği de çok yüksek. Bitkinin yağı kozmetik sanayisinde kırışıklık karşıtı ürünlerde kullanılıyor. Bu mucizevi bitkiyi özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin kullanımına farklı yollarla sunmak için ürün çeşitlendirme çalışmalarını yapacağız. Biz çiftçilerimize arazide bir ürünü yetiştirip pazara sunmayı değil, bunu mamul haline getirerek katma değer haline getirebilmeyi göstermek istiyoruz. Tek elden ürün yetiştirilsin, işlensin, marka haline getirilsin ve pazara sunulsun. Amacımız bunu göstermek."



Suyu arıtıyor



Eskici, Moringa tohumlarının yüzde 99 oranında suyu arıtma özelliği bulunduğunun söylendiğini, ilerleyen dönemlerde tohumların sanayi atıklarının karıştığı 22 köy ve mahallenin sulama sularının ıslahı ve dezenfeksiyonu üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla pilot uygulama yapacaklarını söyledi.



Moringa Oleifera'nın hayvancılık açısından da önemli bir bitki olduğunu belirten Eskici şunları kaydetti:



"Bitkinin sığırlarda yüzde 35-40 oranında et ve süt verimini artırdığı belirtiliyor. Kaynaklarda 300'den fazla hastalığa iyi geldiği bilgisi yer alıyor. Kanser hücrelerinin büyümesini engellediği, çocuklarda gelişim geriliğine, diyabet, tansiyon, ülser ve gastrite iyi geldiği söyleniyor. Bitkinin tohumundan kerestesine, yaprağından köküne kadar kullanım alanı var. Bir pazarı var. Biz bu bitkiyi yetiştirerek bu pazara sahip olmak istiyoruz. Bitkiyi üretmek isteyen herkese de çalışmalarımızla yol gösterebileceğiz."