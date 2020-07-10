"Mucize bitki"de iş gücü uygulanan projeyle azaltıldı Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın iş gücü, hayata geçirilen projeyle azaltıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın iş gücü, hayata geçirilen projeyle azaltıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran" projesi, üreticileri memnun etti.

Proje kapsamında, safran yetiştiriciliğinde harcanan yoğun emek ve iş gücü nedeniyle küçük arazilerde yapılan yetiştiriciliğin, daha geniş alanlarda yapılmasını teşvik etmek için alınan ve üreticilerin hizmetine sunulan safran ekim makinesi, safran söküm makinesi ve safran selektörü aktif olarak kullanıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında "Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran" projesini hayata geçirdiğini belirtti.

İlçeye ismini veren safranın dikimi, çiçek hasadı ve soğan sökümündeki meşakkatli çalışmanın üreticilerin mücadeleci ruhunu ortaya koyduğunu anlatan Ürkmezer, "Yaptığımız projenin amacına ulaşması bizleri sevindirdi. Proje kapsamında alınan makineler sayesinde iş gücü, zaman ve emekten tasarruf edilmesi ayrıca maliyetlerin yarı yarıya düşmesi üreticimiz için büyük avantajdır. Projede emeği geçen Tarım ve Orman İlçe Müdürümüz Mehmet Emre ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA