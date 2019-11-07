"Mucize bitki" Çubuk'ta üretilmeye başlandı

07.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:24

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Reçber çifti, arazilerine ektikleri safran soğanından bu yıl 250 grama yakın ürün elde etti.

Nafi ve Seyhan Reçber çifti, Çubuk Ziraat Odası öncülüğünde aldıkları eğitimle arazilerinde "mucize bitki" olarak anılan, gıda, tekstil, parfüm ve ilaç sanayisinde kullanılan, kilogramı 25-30 bin lira arasında satılan safran bitkisini yetiştirmeye karar verdi.

Taşpınar Mahallesi'ndeki 1,5 dönümlük araziye safran soğanı eken Reçber çifti, bu yıl yaklaşık 250 gram hasat yaparak diğer üreticilere de örnek oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden de faydalanan çift, elde ettikleri rekolteden de memnuniyet duyuyor.

"İlk kez üretiyoruz"

Seyhan Reçber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle gerçekleştirdikleri bu üretimde başarılı olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bir aydır hasat yaptıklarını dile getiren Reçber, "İlk kez üretiyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

Reçber çiftine eğitim veren serbest tarım danışmanı ve proje koordinatörü Nejla Tozlu Teoman ise 2 yıllık bir çalışmanın ardından Çubuk'ta safran üretimine başladıklarını belirtti.

Safran üretiminin küçük aile işletmeleri ve özellikle kadınlar için çok ideal bir ürün olduğunu dile getiren Teoman, çiftçiye ek gelir sağladığını aktardı.

Ziraat Odası ile özellikle kadın çiftçilere eğitim verdiklerini ifade eden Nejla Tozlu Teoman, çiftçiye kendi gübrelerini üretmeleri amacıyla da Ankara Üniversitesi ile organik gübre yapımını öğrettiklerini kaydetti.

"Çubuk Ovası örnek bir doğal tarım alanı"

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihat Kütük de Çubuk Ovası'nın Türkiye'nin en verimli arazilerinden olduğunu aktardı.

Kütük, ovanın çeşitli tarımsal ürünlerin yetiştirilebildiği verimli toprak yapısına sahip olduğunu anlatarak, "Dolayısıyla pilot bölge olarak buranın seçilmesi de iyi oldu. Burada her türlü bitki, sebzeleri yetiştirilebilirsiniz. Çubuk Ovası'nın korunması gerekir. 1'inci ve 2'nci sınıf dediğimiz arazi tipleri burada var. En değerli tarım arazisi yani." diye konuştu.

"Diğer mahallelerimizde de yaygınlaştıracağız"

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, ilçedeki üretim çeşitliliğini artırmak için yeni arayışlara girdiklerini söyledi.

Proje kapsamında diğer üreticilere de örnek olması amacıyla ilk üretimin Taşpınar Mahallesi'nde gerçekleştirildiğini dile getiren Gülle, safran üretiminin artırılması için yoğun faaliyet içinde olduklarını belirtti.

Orhan Gülle, "İlçemiz meyve ve sebzesiyle oldukça zengin. Değişik bir ürün olarak da safran çiçeği üretmeye başladık. Hasattan oldukça iyi verim aldık. Küçük işletmelerimize ve özellikle de kadın çiftçilerimize gelir olacak bir üretim tarzı. Oda olarak diğer mahallelerimizde de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Cengiz Akbayrak da tıbbi aromatik bitkilerden safran bitkisinin deneme üretiminin başarılı olduğunu aktararak, bunun özellikle küçük aile işletmelerinin desteklenmesinde çok önemli bir ürün olduğunu vurguladı.

Akbayrak, çiftçilerin yapacakları üretimle hem devletten destek alacağını hem de üretimle aile bütçelerine katkı sağlayacağını da dile getirdi.

Kaynak: AA