MUCİZE BEBEK YAŞARSA İSMİ 'SAVAŞ' OLACAK - Haberler
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MUCİZE BEBEK YAŞARSA İSMİ 'SAVAŞ' OLACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da 'öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebeğin annesi Melek Sert (32), sağlık durumu iyi olunca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, doğumdan sonra ilk kez çocuğunu gördü.

ADANA (DHA) - Adana'da 'öldü' denilerek kefenlenen ancak mezarlık yolunda ağlayınca yaşadığı ortaya çıkan bebeğin annesi Melek Sert (32), sağlık durumu iyi olunca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, doğumdan sonra ilk kez çocuğunu gördü. Kuvözdeki bebeğinin yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Melek Sert, Elleri, ayakları kıpır kıpır oynuyor maşallah. İyi olduğunu gördüm, içim biraz rahatladı. Doktorun açıklamasına göre durumu kritik. Tansiyonunun düştüğünü söylediler. Allah'tan ümit kesilmez. Doğum esnasında yüzünü görmemiştim. O sırada belini ve başının arka tarafını görmüştüm. Şimdi yüzünü ilk defa gördüm, çok mutluyum. İnşallah iyileşir, sağlığına kavuşur. Tek beklentim, tek umudum bu dedi.

MUCİZE BEBEK YAŞARSA İSMİ 'SAVAŞ' OLACAK

MUCİZE BEBEK YAŞARSA İSMİ 'SAVAŞ' OLACAK

MUCİZE BEBEK YAŞARSA İSMİ 'SAVAŞ' OLACAK

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