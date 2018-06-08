Mucize Bebek" Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Gaziantep'te ailesinin öldüğünü düşünerek defnetmek üzere mezarlığa götürdüğü ancak ölüm raporu vermek için gelen 112 acil servis ekibince yaşadığı belirlenerek hastaneye kaldırılan kız bebek, yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 112 acil servis ekiplerince yaşadığı fark edilerek özel bir hastaneye kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından alınan bebeğin cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

Gaziantep'te 6 aylık doğan ve Suriyeli ailesinin öldüğünü düşünerek defnedilmek üzere mezarlığa götürdüğü bebeğin yaşadığını, ölüm raporu vermek için gelen 112 acil servis ekibi belirlemişti.