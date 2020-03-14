24 haftalık doğan bebek, yaşam savaşını kazandı!
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24 haftalık doğan bebek, yaşam savaşını kazandı!

İzmir'de henüz 24 haftalıkken dünyaya gelen İdil bebek, 700 gram ağırlığında doğdu. Enfeksiyon riski ile karşılaşan bebek, 128 gün kuvözde kaldıktan sonra hayata tutundu.

14.03.2020 08:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:23
24 haftalık doğan bebek, yaşam savaşını kazandı!

Halise Ayvaz, İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde tedavi gördükten sonra, hamile olduğunu öğrendi. İkiz bebekleri olacağını öğrenen Ayvaz, gebeliğin 14. haftasında beklenmedik sorun yaşadı. İkizlerden erkek olan bebeğin anne karnında kalbi durdu. Ölen bebeğin rahim ağzında kalması enfeksiyon riskini de beraberinde getirdi. Anne adayının gebelik takibini yapan Kent Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Orçun Sezer, yaşamsal riskleri artan Halise Ayvaz'ı hastaneye yatırarak tedaviye başladı. Hastanede 10 gün tedavi gören Ayvaz, enfeksiyon tehlikesini atlatırken, Opr. Dr. Sezer çeşitli risklere karşın gebeliğin 24. haftasında sonlandırılmasına karar verdi ve 9 Ekim'de sezaryenle İdil bebek dünyaya geldi. 700 gram ağırlığında, 33 santimetre boyunda doğan İdil bebek, kuvöze alındı. İkiz kardeşinin anne karnında ölmesiyle ortaya çıkan enfeksiyon riskinin hayati tehlike yaşattığı İdil bebek, 128 gün yaşam savaşı verdi. Yaşam savaşını kazanan İdil bebek, ailesine teslim edildi.

''İDİL'İ DOĞRU TEDAVİ VE ÖZENLİ BAKIMLA BÜYÜTTÜK''

700 gram ağırlığında tedavi ve bakıma aldıkları İdil bebeği 4 ayı aşkın bir süre misafir edip 2 kilo 560 gram olarak anne ve babasına teslim ettiklerini belirten Uzm. Dr. Öztürk, "Bebeklerin normal zamandan önce, düşük kilolu ve sağlık sorunlarıyla dünyaya gelmesi onların doğumunu heyecanla bekleyen anne ve babalarını elbette çok üzüyor. Bu bebeklerimizden biri de İdil'di. Ama doğru tedavi, özenli bakımla onu da büyüttük ve ailesine teslim ettik. Anne babalar gibi her taburcu ettiğimiz bebekte biz de aynı mutluluğu yaşıyoruz" dedi.

''İDİL'İ HASTANEDE BIRAKIP GİTMEK ÇOK ZORDU''

Hamileliği sırasında çeşitli risklerle hayati tehlike yaşadığını belirten anne Ayvaz ise duygularını şöyle anlattı: "Benim ve bebeğim için riskler artınca erken sezaryen kararı alındı. Doktorum Orçun Bey çok iyi zamanda en doğru kararı almış. Ben enfeksiyon riskini tedavilerle atlattım. Ama erken doğan bebeğim için zor bir süreç başladı. Solunum probleminin yanında erken doğmasından kaynaklanan bazı riskler vardı. Çok şükür ucuz atlattık. Bebeğimiz doktoru ve hemşire ablaları tarafından çok iyi bakıldı. Hiç gözüm arkada kalmadan 128 gün boyunca hastaneye gidip geldim. İdil'i hastanede bırakıp gitmek çok zordu. Moralimi hep yüksek tutmaya çalıştım. Kendimi motive ederek sütümü sağıp, 128 gün boyunca her gün kızıma getirdim. Onu 10 dakika bile görmek bana iyi geliyordu. Sonrasında kanguru bakımı için kızımı kucağıma verdiler, onu besledim, beni rahatlattılar. İdil, çok güçlü bir bebek. Kızım bize sabrı ve umudu öğretirken, sevginin gücünü fark etmemizi de sağladı. Onun hayata tutunma gücü bize ilham verdi. Yorgun ve uykusuzuz, ama onun verdiği güçle üstesinden geliyoruz. O bir mucize bebek. O yüzden hiç kimse hiçbir şey için umutsuzluğa kapılmasın. Mucizeler olabiliyor."

Kaynak: DHA

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