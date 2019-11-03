Mucize bebek Defne, annesini yatırımcı yaptı

03.11.2019 10:12

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan down ve turner sendromlu 27 aylık Defne'nin annesi Asiye Ciğeroğlu, aldığı yüzme eğitimi sonrasında kızının sırt kasları, kürek kemikleri ve kollarının güçlendiğini görünce tüm çocukların gelişimini destekleyecek, içinde yüzme havuzunun bulunduğu bir merkez kurmaya karar verdi. Ailesinin desteğini alarak önemli bir yatırıma imza atan Ciğeroğlu, 0-5 yaş arası bebekler için özel havuzlarda su güvenliği, yüzme dersleri, duyu eğitimi ve SPA hizmeti veren bir firmanın ikinci şubesini açtı.

Bebeklere özel tasarlanmış ozonlu havuzda yüzme dersleri alan 27 aylık down sendromlu ve turner sendromlu Defne Ciğeroğlu, fiziksel gelişimindeki ilerleme ile ailesine örnek oldu. Defne'nin yüzme terapisiyle çok gelişim gösterdiğini gören anne Asiye Ciğeroğlu, kardeşi Esin Aktaş ile birlikte tüm çocukların olduğu kadar özel çocukların gelişimini de destekleyecek bir merkez açtı. 0-5 yaş arası bebekler için özel havuzlarda su güvenliği ile yüzme derslerinin yanı sıra, duyu eğitimi ve SPA hizmeti sunulan merkezde hem Defne hem de tüm çocuklar fiziksel ve bilişsel gelişimine katkı sağlayacak.

Kaynak: DHA