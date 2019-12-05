"Mucize 2"nin galası yapıldı
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"Mucize 2"nin galası yapıldı

Galadan görüntüler Sanat camiasından ünlü isimlerin galaya gelişi Sanatçılar ile röportajlar Film ekibinin açıklamaları Genel görüntüler İSTANBUL - Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp, yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk"nı galası Uniq Hall'de gerçekleştirildi.

05.12.2019 00:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:15

Galadan görüntüler

Sanat camiasından ünlü isimlerin galaya gelişi

Sanatçılar ile röportajlar

Film ekibinin açıklamaları

Genel görüntüler İSTANBUL - 'ün yazıp, yönettiği "" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk"nı galası Uniq Hall'de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Mucize 2"nin galası yapıldı
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