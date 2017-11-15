Mucit Çocuklardan Yeni Buluş

ÇİN'deki Uluslararası Robot Yarışması'nda dereceyle dönen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya çağırıp kutladığı Antalyalı mucit öğrenciler, kısa sürede yeni buluşa imza attı. Yaşları 12 ile 16 arasında değişen 4 öğrenci, zihinsel engelliler, çocuklar ve alzheimer hastaları belirlenen rota dışına çıktığında aileleri uyaracak cihaz üretti.



Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki 12 yaşındaki Efe İnan, 16 yaşındaki Buket Naz Zeren ile aynı yaştaki Eren Ekrem Kallıkçı ve aralarına yeni katılan 14 yaşındaki Hayim Egemen Gülen, yeni bir buluşa imza attı. Başarılı öğrenciler; küçük çocuk, zihinsel engelli bireyler ve alzheimer hastalarının üstüne yerleştirilecek küçük bir cihazla belirlenen rota dışına çıktıklarında ailelerini uyaracak cihaz yaptı.



AİLELERİ, YAKINLARINI TAKİP EDEBİLECEK



Ekibin en küçük üyesi Efe İnan, projeyi engelliler için tasarladıklarını söyledi. İnan, "Zihinsel engelli arkadaşlarımız için bu projeyi ürettik. Cihaz, ailelerin yakınlarını takip etmesini sağlıyor. Zihinsel engelliler, kendi iradeleriyle yaşayamayacak durumda olduğu için aileleri tarafından izlenmesi gerekiyor. Cihaz, herhangi tehlikeli bir durumda ailelerin yakınlarını bulabilmesini sağlıyor" dedi.



ROTA DIŞINA ÇIKILDIĞINDA UYARACAK



Eren Ekrem Kallıkçı da cihazı GPS ve 3G teknolojilerini kullanarak yaptıklarını kaydetti. Kallıkçı, ailelerin internet veya telefonları vasıtasıyla çocuklarını istedikleri yerde izleyebileceklerini belirterek, "Aileler bu cihaza belirli bir rota tanıtıyor. Çocuklar bu rota dışına çıktığı zaman cihaz ailelere sesli ya da yazılı mesaj gönderiyor" dedi.



ALZHEİMER HASTALARI İÇİN DE KULLANILABİLECEK



Buket Naz Zeren ise yaşlılar ve engellilere yönelik projelerine devam ettiklerini kaydetti. Bu projenin aynı zamanda alzheimer hastaları için de kullanılabileceğini vurgulayan Zeren, "Küçük çocuklar için de kullanılabilir. Çocuk kaçırma olayları son yıllarda artış gösterdi. Örneğin çocuk parkın dışına çıktığında aileye mesaj gelecektir. Medyadaki haberlerden çok fazla etkileniyoruz. Engelliler hayatımızın her yerinde. Bu cihaz adeta zorunluluk taşıyor" dedi. Gruba katılan Hayim Egemen Gülen ise projeye kodlama alanında destek verdiğini söyledi.



İLK BULUŞLARI DEĞİL



Antalyalı mucit öğrenciler, ağustos ayında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Robot Challenge 2017'de (Dünya Robot Yarışması) dünya birinciliği ve ikinciliği başarılarını elde etti. Bu başarılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları Ankara'ya çağırarak tebrik edip alkışlarla uğurladı. 50 ülkeden 1976 kişinin katıldığı dünyanın en prestijli uluslararası robotik yarışmalarından biri olarak gösterilen Robot Challange 2017 Pekin'de öğrenciler, engelliler için hazırladıkları 'zihin ile nesnelerin kontrolü', 'zihin ile araç kontrolü' ve 'uzaktaki el' isimli üç projeyle yarışmaya katıldı. - Antalya