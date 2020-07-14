Mücevherlerini düşürdü, Jandarma arayıp buldu ve teslim etti Kuşadası'nda yürürken el çantasında bulunan mücevherlerini düşüren bir kişinin başvurusu üzerine bölgede arama yapan jandarma ekipleri, buldukları mücevher ve bir miktar parayı sahibine teslim etti.

Kuşadası'nda yürürken el çantasında bulunan mücevherlerini düşüren bir kişinin başvurusu üzerine bölgede arama yapan jandarma ekipleri, buldukları mücevher ve bir miktar parayı sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, M.N. isimli bir kişi Kuşadası'na bağlı Yaylaköy ile Kirazlı arasında içinde 30 bin lira değerinde mücevherat ve 500 TL nakit para bulunan el çantasını düşürdüğünü belirterek, Yaylaköy mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerine başvurdu. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, Yaylaköy-Kirazlı yolunda kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Yoğun çalışmanın ardından kaybolan 30 bin lira değerindeki mücevherat ile 500 TL paranın bulunduğu el çantasına ulaşan jandarma ekipleri, buldukları el çantasını ve içindekileri sahibine teslim etti. - AYDIN

Kaynak: İHA