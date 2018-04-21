Mücevherciler Dubai'nin Pazarına Göz Dikti

Altın ihracatının artması için gümrükten altın girişinin kolaylaştırılması gerektiğini dile getiren Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar, yeni pazarlar için ise Dubai'nin ihracat yaptığı ülkeleri araştırmaya başladıklarını söyledi.

Mücevherciler Dubai'nin Pazarına Göz Dikti

Altın ihracatının artması için gümrükten altın girişinin kolaylaştırılması gerektiğini dile getiren Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar, yeni pazarlar için ise Dubai'nin ihracat yaptığı ülkeleri araştırmaya başladıklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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