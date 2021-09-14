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Mücevher sektörü, İstanbul Mücevher Fuarı'na hazırlanıyor

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Mücevher sektörü, İstanbul Mücevher Fuarı'na hazırlanıyor

Bu yılın 8 ayında toplam 3,36 milyar dolar mücevher ihracatı yapan mücevher sektörü, sektörün geleneksel ustaları ile çağdaş tasarımcılarını 7-10 Ekim tarihleri arasında bir araya getirecek olan İstanbul Mücevher Fuarı'nı bekliyor.

Bu yılın 8 ayında toplam 3,36 milyar Dolar mücevher ihracatı yapan mücevher sektörü, sektörün geleneksel ustaları ile çağdaş tasarımcılarını 7-10 Ekim tarihleri arasında bir araya getirecek olan İstanbul Mücevher Fuarı'nı bekliyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği açıklamasına göre, salgın dolayısıyla geçen yılın ocak ayından bu yana gerçekleştirilen ilk uluslararası mücevher fuarı olan JCK Las Vegas Show'a 70 firma ile katılan mücevher sektörü, ABD'den ticari anlamda mutlulukla yurda döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Birlik olarak bu fuara 15'inci kez katıldıklarını, fuarda Türk pavilyonu kurularak 70 firma ile fuara adeta çıkarma yaptıkları belirtti.

Kamar, "Bu yıl devam eden pandemi dolayısıyla birçok ülkenin katılamadığı bu ilk uluslararası fuarda, birlik olarak bu şansı çok iyi değerlendirdiğimize inanıyorum. Her bir firmamız, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak iş birliklerine imza attı. Dolayısıyla seneye haziranda düzenlenecek olan bu fuara daha güçlü ve iddialı bir şekilde katılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Mücevher İhracatçıları Birliği'nin inovatif yaklaşımı olarak sanal ortamda satış imkanı sunan J-BOX, JCK Las Vegas Show'da gerçek anlamda görücüye çıktı. Birçok Amerikalı firmanın odağına yerleşen J-Box, özellikle küresel online ticaret platformlarını kullanan satınalmacılar tarafından ilgi gördü.

Bu yılın 8 ayında toplam 3,36 milyar dolar mücevher ihracatına imza atan sektör, 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve sektörün geleneksel ustaları ile çağdaş tasarımcılarını bir araya getirecek İstanbul Mücevher Fuarı'nı bekliyor.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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