Mücevher ihracatı Temmuz'da yüzde 96,2 arttı

16.08.2019 10:57

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96,2'lik artışla 509,3 milyon dolar mücevher ihracatına imza attı.

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Temmuz ayı mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz ayında gerçekleştirilen mücevher ihracatı, 2018 yılı Temmuz ayına göre yüzde 96,2 oranında artarak 509 milyon 273 bin 705 dolar oldu. Böylece, 2019'un yedi ayında toplam 2 milyar 168 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla ihracat yapılan bölge "Avrupa Birliği"

Temmuz ayında en fazla ihracat, yüzde 566 artış oranı ve 298,9 milyon dolarla Avrupa Birliği ülke grubuna gerçekleştirildi. Avrupa Birliği'ni 73,4 milyon dolarla diğer Avrupa, 67,5 milyon dolarla Yakın, Orta Doğu Asya, 27,1 milyon dolarla diğer Asya, 17,8 milyon dolarla Kuzey Afrika ve 17,2 milyon dolarla Kuzey Amerika ülke grupları izledi.

En fazla ihracat Temmuz'da da İngiltere'ye

Ülke sıralamasının başında 261,8 milyon dolarla İngiltere geliyor. İngiltere'yi 58,1 milyon dolarla İsviçre, 33 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 19 milyon dolarla Hong Kong, 15,7 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 14,5 milyon dolarla Libya, 11,1 milyon dolarla İsrail ve 9,4 milyon dolarla Kırgızistan takip etti.

Temmuz'un lideri işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın

Temmuz ayında gerçekleştirilen 509,3 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, yüzde 63'lük pay ve 322,1 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın oldu.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın grubunu yüzde 30'luk pay ve 155,1 milyon dolarla altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 2'lik pay ve 9,4 milyon dolarla gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, yüzde 2'lik pay ve 9,3 milyon dolarla pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, yüzde 1'lik pay ve 4,4 milyon dolarla tabii inci veya kültür incileri kıymetli/yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul eşya, yüzde 1'lik pay ve 3,3 milyon dolarla kıymetli metallerin kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntü ve artıkları takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA