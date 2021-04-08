Mücevher ihracatı mart ayında yüzde 48 arttı
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Mücevher ihracatı mart ayında yüzde 48 arttı

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Mücevher ihracatı mart ayında yüzde 48 arttı

Türk mücevher sektörü, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 340 milyon dolarlık, ilk çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türk mücevher sektörü, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 340 milyon dolarlık, ilk çeyrekte ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Mücevher İhracatçıları Birliği, sektörün mart ayı ve ilk çeyrek rakamlarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, mücevher sektöründe Mart 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 340 milyon 12 bin 661 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Böylelikle yılın ilk çeyreğindeki mücevher ihracatı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artışla 976 milyon dolar oldu.

Yılın ilk 3 ayında en fazla ihracat, 157,5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ni 143,5 milyon dolarla ABD ve 87,6 milyon dolarla Hong Kong takip etti.

Martta en çok "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" ihraç edildi

Ürün gruplarına bakıldığında 2021 yılı mart ayında en çok ihraç edilen ürün grubu 244,4 milyon dolarla "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" oldu. Bu grubu 47,2 milyon dolarla "İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın" ve 13,6 milyon dolarla da "Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı" grupları takip etti.

Mart ayında ürün grupları ve ihracat rakamları şöyle sıralandı:

Ürün Grubuİhracat Değeri (Milyon $)
Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası244.497.437,57
İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın47.207.044,49
Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı13.602.249,11
Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası13.268.809,25
Kıymetli Metallerin/Kıymetli Metallerle Kaplama Metallerin Döküntüleri & Artıkları10.123.872,95
İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Diğer Kıymetli Metaller3.946.991,97
İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Gümüş2.389.947,18
Tabii İnci veya Kültür İncileri Kıymetli/Yarı Kıymetli Taşlar ve Bunlarla Mamul Eşya1.916.842,49
Saatler, Aksam ve Parçaları (Kıymetli Metallerden/Kıymetli Metallerle Kaplanmış)896.034,26
Bijuteri804.303,92
Kıymetli Metallerden Mamul Diğer Eşya676.306,48
Metal Paralar555.422,40
Pırlantalı Gümüşten Mücevherci Eşyası ve Aksamı127.399,59

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:31:15. #1.14#
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