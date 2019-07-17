Mücevher ihracatı, Haziran'da %9,52 arttı

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Haziran ayı mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran ayında gerçekleştirilen mücevher ihracatı, 2018 yılı Haziran ayına göre %9,52 oranında artarak 216 milyon 760 bin 374 dolar oldu. Böylece, yılın ilk 6 ayında 1 milyar 652 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirildi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN BÖLGE "AVRUPA BİRLİĞİ"

Haziran ayında en fazla ihracat, 97,6 milyon dolarla Avrupa Birliği ülke grubuna gerçekleştirildi. Avrupa Birliği'ni 41,7 milyon dolarla Diğer Avrupa, 31,8 milyon dolarla Yakın, Orta Doğu Asya, 18,8 milyon dolarla Diğer Asya ve 12,3 milyon dolarla Kuzey Afrika ülke grupları izledi.

EN FAZLA İHRACAT İNGİLTERE'YE

Ülke sıralamasının başında 67,5 milyon dolarla İngiltere geliyor. Haziran ayında İngiltere'ye yapılan mücevher ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2812 artış gösterdi.

İngiltere'yi 31,9 milyon dolarla İsviçre (%11760 artış), 14,2 milyon dolarla Hong Kong (%10 azalış), 12,3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (%77 azalış), 9,6 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (%48 azalış), 8,6 milyon dolarla Almanya (%19 azalış) ve 8,5 milyon dolarla İsrail (%33 azalış) takip etti.

HAZİRAN'IN LİDERİ İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ ALTIN

Haziran ayında gerçekleştirilen 216,7 milyon dolarlık ihracatın lider ürün grubu, %49'luk pay ve 105,7 milyon dolarla işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın oldu.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın grubunu %42'lik pay ve 90,2 milyon dolarla altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, %3'lük pay ve 5,7 milyon dolarla pırlantalı altından mamul mücevherci eşyası ve aksamı, %2'lik pay ve 4,7 milyon dolarla gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ile %2'lik pay ve 4,4 milyon dolarla kıymetli metallerin kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntü ve artıkları takip etti.

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Bakanlar Kurulu kararı ile 2003 yılı Temmuz ayında İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri çatısı altında kurulan Mücevher İhracatçıları Birliği, kar amacı gütmeyen yedi birlikten biridir. Yaklaşık binden fazla şirketin üye olduğu Mücevher İhracatçıları Birliği, sektörün yeni pazarlara ulaşmasını sağlayarak Türkiye'nin mücevherat ihracatını arttırma ve üye kuruluşlarının uluslararası platformlarda menfaatlerini koruma amacıyla faaliyet gösteriyor. Mücevher İhracatçıları Birliği'nin yürüttüğü çalışmalar arasında Türk mücevher ürünlerinin dünya pazarlarına tanıtmak için seminerler, yarışmalar, fuar ve sergiler organize etmek, potansiyel ihracat pazarlarına ticaret heyetleri ve çeşitli ülkelerden Türkiye'ye alım heyetleri düzenlemek yer alıyor. Uluslararası kanunlar ile ithalatçı ülkelerin ticaret yönetmeliklerindeki son düzenlemeleri takip edip üyelerini bilgilendirmek, hedef ülkelerde pazar araştırmaları yapmak, düzenli aralıklarla sektörün ihracat performansını raporlamak yine Mücevher İhracatçıları Birliği'nin görevleri arasında bulunuyor.

Kaynak: Bültenler