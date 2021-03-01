MUÇEV, sahillerden 5 ton atık topladı
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MUÇEV, sahillerden 5 ton atık topladı

01.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:38
MUÇEV, sahillerden 5 ton atık topladı

Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), Muğla ve ilçelerindeki sahillerden 5 ton atık toplayarak geri dönüşüme gönderdi.

Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), Muğla ve ilçelerindeki sahillerden 5 ton atık toplayarak geri dönüşüme gönderdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2017'de sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirdiği "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, MUÇEV sorumluluk alanında bulunan Ölüdeniz, Göcek, Sarıgerme, İztuzu ve Akyaka'daki sahillerde yürütülen çalışmalarda 5 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı.

Atıklar arasında halı, yastık, masa, sandalye, ahşap ve plastik kasa, plastik boru, plastik ve cam şişe, metal içecek kutuları gibi eşyaların da bulunması dikkati çekti.

Ekipler atıkları, Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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