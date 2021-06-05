MUÇEV'den Turnalı açıklaması
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MUÇEV'den Turnalı açıklaması

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

MUÇEV'den Turnalı açıklaması MUÇEV tarafından yapılan açıklamada, Gökova körfezinde yer alan Turnalı Halk Plajında göletin doldurularak plaj alanına dahil edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

MUÇEV'den Turnalı açıklaması

MUÇEV tarafından yapılan açıklamada, Gökova körfezinde yer alan Turnalı Halk Plajında göletin doldurularak plaj alanına dahil edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

MUĞLA - Gökova Körfezinde yer alan Turnalı Göleti'nin doldurularak plaja dahil edildiği iddiaları üzerine MUÇEV Turizm Ticaret şirketi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Göletin doldurularak plaja dahil edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Çevre temizliğinin olmadığı, çöplerin düzensiz olarak atıldığı Turnalı Plajı'nda MUÇEV çalışmasıyla, ülkemiz turizmine yakışacak şekilde temiz ve düzenli hale getirilerek ücretsiz halk plajı haline geliyor. Bir süre önce sosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde 'MUÇEV üzerinden kiralandığı iddia edilen denize sıfır Turnalı sahilindeki göletin doldurularak kurutulduğu ortaya çıktı' haberleri ve paylaşılan görsellerle algı oluşturulmaya çalışılıyor. Söz konusu halk plajında bulunan gölet, yağmur sularının birikmesi ile oluşan bir alan. Çıkan haberler sonrası bölgede yapılan incelemede göletin doldurulmadığı kuru halde yerinde olduğu görülmüştür. Çevre sakinlerinin de ifade ettiği üzere mevsimsel deniz çekilmelerinde göletin bu duruma gelmesi alışılmış bir durum. Bölgenin 2021 yılında az yağış almasının da bu kurumada etkili olduğunu ifade ediyorlar. Çevre kirliliğinden vatandaşların yoğun şekilde şikayet ettiği Turnalı Plajı için çalışmalar başlatan MUÇEV, burayı temiz ve kullanılabilir hale getirerek girişin ücretsiz olduğu halk plajı yapıyor. Öncesinde Turnalı Plajını kullanan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları karşılayacak soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin bulunmadığı biliyoruz. Bizler bu plajda vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanacağı soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin yapımına başladık. Yapım işleminin tamamlanmasının ardından plajı ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Turnalı Halk Plajı ile ilgili olarak asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberler yapanlar hakkında hukuki haklarımızı da saklı tutuyoruz. Algı oluşturmak için asılsız ithamlarda bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağımızı da belirtmek isteriz" denildi.

MUÇEV'in idaresindeki sahil ve plajlar, halk plajı olarak kullanıldığı, giriş ücreti alınmazken bu plajlarda sunulan yiyecek içecek hizmetleri de özel plajlara kıyasla çok daha uygun fiyatlarla temin edildiği belirtilen açıklamada, şemsiye ve şezlonglar plajı kullanmak isteyen vatandaşlarında rahatça hareket edebilecekleri şekilde düzenlendiği ifade edildi.

MUÇEV'den Turnalı açıklaması
MUÇEV'den Turnalı açıklaması
MUÇEV'den Turnalı açıklaması
MUÇEV'den Turnalı açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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