MUÇEV'den Karataj Plajı açıklaması Açıklaması
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MUÇEV'den Karataj Plajı açıklaması Açıklaması

MUÇEV'den Karataj Plajı açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), Fethiye ilçesindeki Karataş Plajı'nın, ülke turizmine yakışacak şekilde temiz ve düzenli hale getirilerek ücretsiz halk plajı olacağı bildirildi.

Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), Fethiye ilçesindeki Karataş Plajı'nın, ülke turizmine yakışacak şekilde temiz ve düzenli hale getirilerek ücretsiz halk plajı olacağı bildirildi.

MUÇEV'den yapılan açıklamada, son dönemde birtakım medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında çıkan "Karataş Plajı elden gidiyor" başlığıyla yaratılmak istenen algının asılsız ve gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Karataş Plajı'nın kirliliğiyle ilgili MUÇEV'e çok sayıda şikayette bulunulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karataş Plajı'nı kullanan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin bulunmadığı biliyoruz. Bizler bu plajda vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanacağı soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin yapımına başladık. Yapım işleminin tamamlanmasının ardından plajı ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. MUÇEV'in idaresindeki sahil ve plajlar, halk plajı olarak kullanılmakta, giriş ücreti alınmazken bu plajlarda sunulan yiyecek içecek hizmetleri de özel plajlara kıyasla çok daha uygun fiyatlarla temin ediliyor. Ayrıca şemsiye ve şezlonglar plajı kullanmak isteyen vatandaşlarında rahatça hareket edebilecekleri şekilde düzenleniyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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