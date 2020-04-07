Mücbir sebep kapsamı istisnasız genişletilmeli Yaşanan olağanüstü ortamın ülkelerin ekonomilerini derinden etkilediğini ve bu durumdan istisnasız tüm sektörlerin gündeminde 'mücbir sebep' hali olduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, kapsamın genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşanan olağanüstü ortamın ülkelerin ekonomilerini derinden etkilediğini ve bu durumdan istisnasız tüm sektörlerin gündeminde 'mücbir sebep' hali olduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, kapsamın genişletilmesi gerektiğini söyledi. Kaynak: Dunya.com