Mücbir sebep kapsamı istisnasız genişletilmeli
Yaşanan olağanüstü ortamın ülkelerin ekonomilerini derinden etkilediğini ve bu durumdan istisnasız tüm sektörlerin gündeminde 'mücbir sebep' hali olduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, kapsamın genişletilmesi gerektiğini söyledi.
07.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:34
Yaşanan olağanüstü ortamın ülkelerin ekonomilerini derinden etkilediğini ve bu durumdan istisnasız tüm sektörlerin gündeminde 'mücbir sebep' hali olduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, kapsamın genişletilmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com