Mücbir Sebep Hali 31 Mayıs 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, "Mücbir Sebep Hali Uzatılsın" çağrılarını karşılık bulduğunu Kilis'te, mücbir sebep hali 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Mücbir Sebebin uzatılmasının esnaf açısından önemli olduğunu belirterek,"Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ve şehrimizin güzide basın organları aracılığı ile dile getirdiğimiz Mücbir Sebep Hali Uzatılsın çağrımız karşılık bulmuş ve şehrimizde ki mücbir sebep hali 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Kilis esnafı için oldukça önemli bir konu olan borç ertelemeleri esnafımıza bir süre daha nefes aldıracaktır. Fakat daha önce dile getirdiğimiz ve ısrarla takipçisi olacağımız borçların silinmesi hususundaki beklentimiz devam etmektedir. Esnafımız geride bıraktığımız süreçte ağır yaralar almış bir çok esnafımız kepenk kapatırken bir çoğu da zor şartlarda ayakta durmaya çalışmıştır. Bu şartlarda bile işlerimiz düzelsin devletimize borçlarımızı ödeyelim, milletimize yardımcı olalım şuuruyla hareket eden yerel esnafımız her türlü imtiyazı fazlası ile hak etmektedir.Öte yandan bazı ulusal firmaların Kilis'in bu durumundan istifade etmeye çalışmalarını ve Kilis'e açtıkları firmalar ile başka yerlerde yaptıkları ticareti Kilis'te yapılıyor, gibi göstererek ertelemelerden faydalanmalarını üzüntüyle takip etmekteyiz. Yerel esnafımızın gösterdiği özverinin yanında ulusal firmaların fırsat avcılığı yapmalarını görmezden gelemeyiz. Mücbir sebep halinin uzatılması için gayret gösteren tüm yetkililere esnafımız adına teşekkür ediyor, borçların silinmesi hususunda yine aynı gayreti umut ediyoruz" diye konuştu. - KİLİS