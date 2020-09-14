Mücahitler Mahallesinde taziye evi sorunu çözülüyor
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Mücahitler Mahallesinde taziye evi sorunu çözülüyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından Mücahitler Mahallesine yapılan ve içerisinde 2 erkek, 2 kadın taziye evinin bulunacağı sosyal tesisin yapımı hızla devam ediyor.

Mücahitler Mahallesinde taziye evi sorunu çözülüyor
14.09.2020 11:46 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:51

Şehitkamil Belediyesi tarafından Mücahitler Mahallesine yapılan ve içerisinde 2 erkek, 2 kadın taziye evinin bulunacağı sosyal tesisin yapımı hızla devam ediyor. Sosyal tesis, kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Özellikle yaz ve kış aylarının olumsuz hava koşullarında ağırlanan taziye ziyaretlerinin nitelikli ortamlarda yapılması için çalışma yürüten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelindeki sosyal tesis sayısına önümüzdeki aylarda bir yenisini daha ekleyecek. Mücahitler Mahallesinde yapımına başlanan sosyal tesis inşaatı hızla devam ediyor. Tek katlı olarak inşa edilen sosyal tesis içerisinde 2 erkek, 2 kadın taziye evi, mescit, mutfak, lavabolar ve otopark alanı bulunacak.

Hijyenik ve huzurlu bir ortamda taziyelerini kabul edecekler

Yapılacak olan sosyal tesis ile birlikte mahallelerinde taziye evi sıkıntısının giderileceğini kaydeden Mücahitler Mahalle Muhtarı Nihat Uçar, "Mahalle sakinlerimizin, bir taziye evi yönünde talepleri vardı. Biz de bu talebi Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ilettik. Sağ olsun başkanımız, talebimize duyarsız kalmadı ve sosyal tesisin yapılması yönünde çalışma başlattı. Şu anda yapılan sosyal tesis içerisinde 2 erkek, 2 kadın olmak üzere 2 taziye evi olacak. Bunun yanı sıra, mutfak, mescit ve lavabolar olacak. Yapılan taziye evi, tüm sıkıntıları ortadan kaldıracak. Allah izin verirse, bu pandemi sürecinden sonra mahalle sakinlerimiz temiz, hijyenik ve huzurlu bir ortamda taziyelerini kabul edecekler. Ben, şahsım ve mahallem adına böylesine anlamlı bir hizmetin mahallemize kazandırılmasından dolayı Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ediyor, bu tür hizmetlerinde devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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