Mücahitler mahallesi'nde taziye evi sorunu çözülüyor
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Mücahitler mahallesi'nde taziye evi sorunu çözülüyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından Mücahitler Mahallesine yapılan ve içerisinde 2 bay, 2 bayan taziye evinin bulunacağı sosyal tesisin yapımı hızla devam ediyor.

Mücahitler mahallesi'nde taziye evi sorunu çözülüyor
14.09.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:30

Sosyal tesis, kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Özellikle yaz ve kış aylarının olumsuz hava koşullarında ağırlanan taziye ziyaretlerinin nitelikli ortamlarda yapılması için çalışma yürüten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelindeki sosyal tesis sayısına önümüzdeki aylarda bir yenisini daha ekleyecek. Mücahitler Mahallesi'nde yapımına başlanan sosyal tesis inşaatı hızla devam ediyor. Tek katlı olarak inşa edilen sosyal tesis içerisinde; 2 bay, 2 bayan taziye evi, mescit, mutfak, WC'ler ve otopark alanı bulunacak.

HİJYENİK VE HUZURLU BİR ORTAMDA TAZİYELERİNİ KABUL EDECEKLER

Yapılacak olan sosyal tesis ile birlikte mahallelerinde taziye evi sıkıntısının giderileceğini kaydeden Mücahitler Mahalle Muhtarı Nihat Uçar, "Mahalle sakinlerimizin, bir taziye evi yönünde talepleri vardı. Biz de bu talebi Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ilettik. Sağ olsun Başkanımız, talebimize duyarsız kalmadı ve sosyal tesisin yapılması yönünde çalışma başlattı. Şu anda yapılan sosyal tesis içerisinde 2 bay, 2 bayan olmak üzere 2 taziye evi olacak. Bunun yanı sıra, mutfak, mescit ve WC olacak. Yapılan taziye evi, tüm sıkıntıları ortadan kaldıracak. Allah izin verirse, bu pandemi sürecinden sonra mahalle sakinlerimiz; temiz, hijyenik ve huzurlu bir ortamda taziyelerini kabul edecekler. Ben, şahsım ve mahallem adına böylesine anlamlı bir hizmetin mahallemize kazandırılmasından dolayı Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ediyor, bu tür hizmetlerinde devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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