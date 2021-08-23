Mucahit21: "Ülkemi temsil etmek tabii ki çok büyük bir gurur kaynağı"
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Mucahit21: "Ülkemi temsil etmek tabii ki çok büyük bir gurur kaynağı"

Mucahit21: 'Ülkemi temsil etmek tabii ki çok büyük bir gurur kaynağı'
Playerbros - Haberler | Gamegar

Ülkemizi EuropeanNations Kupası'nda temsil eden _Mucahit21_ düşüncelerini Playerbros ile paylaştı.

Galatasaray Espor oyuncusu Mücahit "Mucahit21" Sevimli'nin Bitexen TESFED Türkiye Kupası PES 21 turnuvasında rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığını geçtiğimiz haftalarda sizlere aktarmıştık. Sevimli şampiyonluk unvanının haricinde bir milli sporcu olarak ülkemizi EEF European Nations Cup'ta temsil etme hakkını da kazanmıştı.

Hırvat rakibini mağlup ederek Avrupa Federasyonu'nun düzenlediği turnuvada yarı final aşamasına yükselen Sevimli düşüncelerini ve duygularını Playerbros ile paylaştı.

Bitexen TESFED Türkiye Kupası sürecinin hem güzel hem de zorlu geçtiğini dile getiren Mucahit21, finale zorlu maçlar oynayarak ulaştığını söylerken, uzun bir aranın ardından çevrimdışı bir etkinlikte yer almanın güzel bir his olduğundan bahsetti. Milli sporcu olarak yurt dışında ülkemizi temsil etmesi hakkında ise "Ülkemi temsil etmek tabii ki çok büyük bir gurur kaynağı benim için. Ayrıca büyük de bir motivasyon kaynağı" dedi.

Yarı finallere kadar geldiği süreci de değerlendiren Sevimli, düşüncelerini "Grupta Sırbistan'a karşı 2 maç oynadım. Sıkı maçların ardından grubu 1. bitirdim. Çeyrek finalde format BO3 idi. İlk maçı kaybettim ama diğer 2 maçı bazı taktiksel değişikliklerle kazanmayı başardım." sözleri ile aktardı.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Mucahit21, kupayı ülkemize getirmek için elinden geleni yapacağını da dile getirdi.

Kaynak: Playerbros

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