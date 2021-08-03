Mücahit Albayrak, BB Erzurumspor'da
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Mücahit Albayrak, BB Erzurumspor'da

Mücahit Albayrak, BB Erzurumspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor son olarak Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Gaziantep FK'nın oyuncusu Mücahit Albayrak'ı transfer etti.

BB Erzurumspor son olarak Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen Gaziantep FK'nın oyuncusu Mücahit Albayrak'ı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda ederek küme düşen ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, son olarak Samsunspor'da kiralık olarak forma giyen ve bir dönem BB Erzurumspor'un da formasını terleten 30 yaşındaki sol bek Mücahit Albayrak'ı kadrosuna kattı. Albayrak, geçtiğimiz sezon TFF. 1. Lig'de Samsunspor formasıyla 11 maça çıkarken 2 asitlik katkı sağlamıştı.

BB Erzurumspor transferi resmi sayfasından "Erzurumspor'umuza hoş geldin Mücahit Albayrak" notuyla duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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