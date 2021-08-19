Mücadelesi evladı için

Eskişehir'de simit satarak evin geçimini sağlayan Elvan Dönmez, tek başına oğlunu okutuyor.

Eskişehir'de simit satarak evin geçimini sağlayan Elvan Dönmez, tek başına oğlunu okutuyor.

Eşinden boşandıktan sonra evin geçimini üstlenen 46 yaşındaki Elvan Dönmez, 21 yaşındaki oğlunun üniversite eğitimi için haftanın 7 günü zabıtaların gösterdiği bölgelerde simit satarak çalışıyor. 5 yıl önce başladığı mesleğini severek devam ettiren Dönmez, simitçiliğin kendisi için ekmek teknesi olduğunu ve bir kadın olarak kendi ayaklarının üzerinde durmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti.

"Simit satmak benim için bir gururdur"

Eskişehir Odunpazarı bölgesinde yaz-kış demeden saatlerce çalışarak simit satan Elvan Dönmez, işsiz kalmanın ve çocuğunun eğitim masrafını karşılamanın zor olduğunu anlattı. Dönmez, "Simit satmak benim için bir gururdur. Bir kadın olarak helal para kazanarak evine dönmek bana çok gurur veriyor. Eğer bu işi yapmasaydım hayatım çok kötü olacaktı. İşsiz olduğum için çok borcum vardı. Çocuğumun eğitim giderlerini karşılayamaz duruma gelmiştim. Bu işe girince çok şükür geçinmeye başladım. Simit satarak oğlumu okutuyorum. Yazın güneşin altında, kışında soğukta çalışıyoruz. Zorlukları çok olan bir meslektir. Bir anne olarak mücadele ediyorum. Ben evladım için çalışıyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı