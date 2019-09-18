Mubim muhtarlara tanıtıldı

18.09.2019 14:35

Hatay Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanlığının projesi olan ve muhtarların sorun ve taleplerine yardımcı olmayı amaçlayan tanıtım toplantısında açıklamalar yapan MUBİM Sorumlusu Orhan Mustafa Atçılı, "Hizmete yeni sunduğumuz bu projeyle muhtarlarımızın sorun ve taleplerini anında çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi.

İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerindeki muhtarların yer aldığı toplantıda, karşılıklı olarak sorunlar tartışıldı, beklentiler yanıt buldu ve muhtarlar sıkıntılarını dile getirdi.

"SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞTURABİLMEK İÇİN DİYALOG İÇİNDE OLMAMIZ GEREKİR"

Muhtarlarla yakın diyalog içinde kalarak sorunları birlikte çözmeyi amaçladıklarını belirten proje sorumlusu Atçılı "Büyükşehir belediyesi olarak bizlerin muhtarlarımızın istek ve taleplerine yanıt verme; muhtarlarımızın da vatandaşa yanıt verme yükümlülüğü vardır. Bu nedenle, belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerden istekte bulunmak yerine çözüm odaklı tek merkezde sorunları toplayıp çözüme kavuşturmak istiyoruz. Sorun ve taleplere hızlı dönüş yapmak ve çözüme kavuşturmak için karşılıklı diyalog içerisinde olmamız gerekir. Bu sistemle sorunlarınızı tek tuşla merkezimizeiletebilecek ve kısa sürede yanıt alabileceksiniz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler