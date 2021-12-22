Mübadillerden Başkan Soyer'e teşekkür ziyareti

İZMİR (Habermetre) - Toplumun her kesimini İzmir'in hoşgörü çatısı altında bir araya getirmek için çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu (UGİMFED) Genel Başkanı Zafer Güzelkasap'ı konuk etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu'nun önceki gün "Barışın ve Dostluğun Sesi" ve "İki Yakadan Hasret Kokan Şarkılar" temalarıyla verdiği kardeşlik konserinin ardından yapılan görüşmede UGİMFED Başkanı Güzelkasap, Başkan Soyer'e İzmir'deki kültürlerin gelişmesine ve göçmenlere olan katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

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