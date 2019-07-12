Mübadelenin torunları memleketlerini ziyarete geldi

Heyettekiler, bir anlamda yeniden memleketlerini ziyarete gelmiş oldu.

Bulgaristan Trakya Derneği Başkan Yardımcısı Bojana Bogdanova ve Bulgar folklor heyetinin yer aldığı ziyarette, heyet, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından belediye girişinde karşılandı.

Karşılamada Bulgar heyetine seslenen Başkan Helvacıoğlu, "Sevgili komşularımız hepiniz Keşan'a hoş geldiniz. Aslında komşu değil hemşehriyiz. 1913'te mübadele döneminde hepimiz göç edenlerin torunlarıyız. Türkiye'den Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan da Türkiye'ye göçler yaşandı. Aynı topraklarda yüzyıllarca beraberce yaşadık. Dilimiz, dinimiz ayrı da olsa kardeşiz, birbirimizden farkımız yok. Ben de Bulgaristan göçmeniyim. Sizleri Keşan'da ağırladığımız için çok mutluyuz. İki ülke arasındaki etkinlik ve işbirliklerini artırmalıyız. Bu beraberliği ilerleyen dönemlerde de sürdürmek istiyoruz." dedi.

Keşan'ın, Trakya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Keşan'ın büyük bir çoğunluğu göçmenlerden oluşur, bunun da büyük çoğunluğunu Bulgaristan'dan göçenler oluşturur. Kalbimiz ve gönlümüz sizinle bir. Burada evinizde gibi hissedin. Her birinize ziyaretiniz için teşekkür ediyorum."

Bulgaristan heyeti adına konuşan Bogdanova da şunları aktardı: "Barış ve mutluluk içinde beraberce yaşamak adına buradayız. Biz de sizi Bulgaristan'da karşılamak ve misafir etmek istiyoruz.Hep birlikte mutlu ve güler yüzlü olalım. Bulgaristan'da oturduğum sokağın adı Keşan. Keşan'da olduğumuz için biz de çok mutluyuz. Sizin aracılığınızla Keşan'ı tanıdığımız için çok mutluyuz. Gelecekte büyük organizasyonlarda yine birlikte hareket etmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından Bulgar heyeti, bereketi simgeleyen hediyelerini Başkan Helvacıoğlu'na verdi ve kendi yörelerine ait halk oyunlarını sergiledi. Helvacıoğlu da heyete içinde tohum da olan kalem ve belediye faaliyetlerini anlatan broşür ve hediyelerin yer aldığı çantalar takdim etti.

Başkan Helvacıoğlu, tüm heyetin kalemlerin içinde yer alan ağaç tohumlarını Bulgaristan'da evlerinin bahçesine ekmelerini ve adını da Keşan koymalarını istedi.

Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi'nin Macera Parkı'ndaki proje ortağı olan Ivaylovgrad Belediye Başkanı Diana Ovcharova'nın da doğum günü olduğunu öğrendi ve doğum gününü kutlayarak selam gönderdi.

Kaynak: Bültenler