Mübadelenin 95. Yılında Denize Karanfil Atıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da mübadiller, mübadelenin 95. yıldönümünü denize karanfil bırakarak andı.

Samsun'da mübadiller, mübadelenin 95. yıldönümü anısına denize karanfil bıraktı. Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'nca mübadelenin 95. yıl dönümü dolayısıyla Tütün İskelesi'nde denize karanfil bırakma töreni düzenlendi. Kurtuluş Yolu üzerinde bulunan Tütün İskelesi'nde toplanan mübadiller, ilk önce saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Mübadillerin çok büyük sıkıntılar çekerek bugünlere kadar geldiğini belirten Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemalettin Altunsoy, " Avrupa Birliği yöneticilerinden Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden iki halk arasına görülen vize duvarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan biz mübadil kökenliler de Yunanistan vatandaşı olan Ortodoks mübadil kökenliler gibi aile büyüklerimizin doğdukları toprakları vizesiz olarak ziyaret etmek istiyoruz. Eğer AB vize uygulamasını sürdürecekse, mübadillerin ata topraklarını özgürce ziyaret edebilmeleri için Türkiye ve Türkiye ve Yunanistan ortak bir çözüm üretebilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından denize çelenk ve karanfil bırakıldı. Daha sonra mübadiller hep birlikte Bandırma Vapuru iskelesinde "Vardar Ovası" türküsünü söylediler.

Programa ayrıca CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Yunan misafirler ve mübadiller katıldı. - SAMSUN