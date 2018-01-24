Mübadelenin 95. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu, mübadelenin 95. yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Kınay Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da Yunan hükümeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında Yunan ve Türk Ahalinin Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol'ün imzalandığını hatırlattı.

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Yunanistan'daki yaklaşık olarak 480 bin Müslümanın Türkiye'ye getirildiğini ve ülkenin değişik yörelerine yerleştirildiğini belirten Yanık, "Mübadelenin 95. yılında Samsun'da anma programı düzenleyeceğiz. Ayrıca bu programın bir önemli unsuru da Yunan diasporasının Pontus soykırımı iddialarının 100. yılı nedeniyle tüm dünyada yürüttüğü lobi çalışmaları var. Bu çalışmalara karşı koymak, ülkemizin çıkarlarını korumak ve haklılığımızı savunmak için de çalışıyoruz." diye konuştu.

Yanık, düzenleyecekleri anma programına, Yunanistan'dan devlet adamları, belediye başkanları ve çeşitli sanatçıların da katılacağını aktardı.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Meriç, anmanın 28 Ocak 2018 Pazar günü Tütün İskelesi'nde saat 14.00'te denize karanfil bırakılmasıyla başlayacağını ve 19.00'da Şehit Ömer Halisdemir Salonu'ndaki programla devam edeceğini kaydetti.