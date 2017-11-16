Mübadele ve Balkan Halkları Derneği'ne Ziyaret

Sinop Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Menderes Dümen ve üniversite öğrencileri, Mübadele ve Balkan Halkları Derneği'ni ziyaret etti.



Dümen, ziyaret amaçlarının Sinop'ta bulunan sivil toplum kuruluşlarını, üniversite öğrencilerine tanıtmak olduğunu söyledi.



Derneklerin yaptıkları sanatsal ve kültürel faaliyetlerin, öğrencilerin açısından çok önemli olduğuna işaret eden Dümen, "Bizler de bu kuruluşların yapmış oldukları sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yerinde görmek, bilgi almak amacıyla öğrenci arkadaşlarımızla ziyaretler yapıyoruz. Öğrencilerimizin bilgilenmeleri açısından faydalı ziyaretler olacağını düşünüyorum." dedi.



Mübadele ve Balkan Halkları Derneği Başkanı Kenan Aral ise öğrencilere mübadelenin neden, nasıl ve hangi şartlarda yapıldığını anlatarak, asıl amaçlarının kendilerine özgü olan kültürlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu kaydetti.