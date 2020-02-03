Mübâdele söyleşileri

03.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:58

Nilüfer'de düzenlenen toplantıda, mübadeleyle Türkiye'ye gelenler ile bu topraklara hasret kalanların hikayeleri konuşuldu.



97 yıl önce Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen ve bir buçuk milyondan fazla insanı etkileyen nüfus mübadelesi sözleşmesinin üzerinden tam 97 yıl geçti. Mübadele ile bütün geçmişini geride bırakarak doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalanların hikayeleri "Türkiye ve Yunanistan'dan yaklaşımlar - Mübadele Söyleşileri"nde konuşuldu. Açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mübadele ile Anadolu'da yaşayan bir milyondan fazla Rum-Ortodoks ile Yunanistan'da yaşayan 500 bin civarındaki Türk-Müslümanın doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Erdem şöyle devam etti:



"Bu süreç suyun iki yanı için de aynı zamanda mağdur edilmiş sivilleri ve trajediyle dolu insan hikayelerini ortaya çıkardı. İnsanlar, doğdukları toprakları terk edip esas anavatanları olduğu söylenen topraklarda yeni hayatlarını kurma mücadelesiyle baş başa kaldılar" dedi.



Nilüfer Belediyesi'nin mübadillerin geçmişinde trajik bir dönüm noktası olan bu tarihi sürecin hatıralarını, Bursa'nın mübadil köylerinden biri olan Görükle'de kurduğu "Mübadele Evi"nde yaşattığını belirten Başkan Erdem, Mübadele Evi'nin, bu trajik süreci her yönüyle ele alarak toplumsal hafızayı günümüze taşıyan bir kültür mekanı olduğunu belirtti.



Kendisinin de bir mübadil torunu olduğunu belirten Başkan Erdem şöyle devam etti: "Geçmişimiz kimliğimizi belirliyor. Özellikle mübadil kökenli vatandaşlarımız için 'mübadil' kimliği hep bir gurur ve ayrıcalıktır. Ben de bir mübadil torunuyum ve bu kimlik hepimizi, içinde biraz hüzün, biraz hasret, biraz sızı ve büyük bir onur barındıran bir duyguda buluşturuyor. Bir mübadil torunu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum."



Açılış konuşmalarının ardından iki ayrı oturum düzenlendi. "Türkiye ve Yunanistan'da Mübadele Tecrübesi ve Tarihi" başlıklı ilk oturumda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayhan Aktar "Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Diplomasi" başlıklı bir sunum yaptı. İlk oturumda Mersin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fahriye Emgili de, mübadelenin sosyal ve ekonomik etkilerine işaret etti. Mübadillerin yüzde 58'inin Marmara bölgesine yerleştirildiğini de ifade eden Emgili sunumunda mübadillerin ve yakınlarının anlattıklarını aktardı.



İstanbul Üniveristesi'nden Prof. Dr. Damla Demirözü de "Megali İdea'dan Felakete, Göç'ten Lozan'a Yunanistan'da Söylemler" başlıklı bir sunum yaptı.



Söyleşi kapsamında düzenlenen ikinci oturumda da Bursa'da mübadele tarihi üzerine sivil toplum ve yerel yönetim çalışmaları hakkında konuşuldu.



Nilüfer Belediyesi'nden tarihçi Eirini Kalogeropoulou Yalçın, Nilüfer Belediyesi'nin başta Mübadele Evi olmak üzere mübadele ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut, Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği'nden Cumhur Aksan, araştırmacı Cüneyt Pekman da çalışmalarından bahsettiler.



Söyleşiye Gaziantep'ten katılan Mehmet Söylemez de "Kayıp Vatan Türküleri: Nea Kesaria'da Anadolu Belleği" isimli çalışması hakkında sunum yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA