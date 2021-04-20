MUAZZEZ ERSOY'UN MÜZİK ŞİRKETİNE AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI; DOSYA BİLİRKİŞİDE
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MUAZZEZ ERSOY'UN MÜZİK ŞİRKETİNE AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI; DOSYA BİLİRKİŞİDE

MUAZZEZ ERSOY'UN MÜZİK ŞİRKETİNE AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASI; DOSYA BİLİRKİŞİDE
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜNLÜ şarkıcı Muazzez Ersoy'un, eserlerini haksız ve izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Bonus Müzik Şirketi'ne açtığı 60 bin liralık tazminat davasında mahkeme, dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verdi.

ÜNLÜ şarkıcı Muazzez Ersoy'un, eserlerini haksız ve izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Bonus Müzik Şirketi'ne açtığı 60 bin liralık tazminat davasında mahkeme, dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davalı şirketin avukatı katıldı. Davacı Ersoy'un avukatı ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.  Davalı Şirket avukatı, mahkemeden dosyanın bilirkişiden gelmesinin beklenilmesi talebinde bulundu.

"MÜVEKİLİMİZE AİT ESERLERİN MALİ VE MANEVİ HAKLARININ İHLALİNİN DURDURULMASINI TALEP EDİYORUZ"

Muazzez Ersoy'un avukatlarının mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde "Müvekkilimize ait eserlerin mali ve manevi haklarının ihlalinin durdurulmasını talep ediyoruz. Davalı Bonus Müzik Şirketi'nin söz konusu eserleri CD ve ses kaseti satışlarından elde etti gelirler nedeniyle müvekkilimize şimdilik 30 bin lira ödenmesini talep ediyoruz. Albümlerin internet ortamında izinsiz kullanılmasından dolayı ise davalıdan 30 bin lira talep ederiz" ifadeleri yer aldı. Dilekçede ayrıca "Davalının eserlerin internete kullanımından elde ettiği kazancın müvekkilimize ödemesini istiyoruz. Mahkeme sonuçlanınca verilen kararın tamamının davalı tarafından Türkiye'nin tirajı en yüksek 5 gazeteden birinde yayınlanmasını talep ederiz" ifadeleri kullanıldı. Mahkeme, dava dosyasının bilirkişiden gelmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İKİ ALBÜMÜN İZİNSİZ KULLANILDIĞI GEREKÇESİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Muazzez Ersoy, 2016 yılında "Sensizlik bu" ve "Sizi seviyorum" adlı iki albümünün haksız ve izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Bonus Müzik Şirketi'ne 60 bin liralık tazminat davası açmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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