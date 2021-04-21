Muazzez Ersoy'un davası ertelendi
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Muazzez Ersoy'un davası ertelendi

Muazzez Ersoy'un davası ertelendi
Hürriyet - Haberler | Magazin

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davalı şirketin avukatı katıldı.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davalı şirketin avukatı katıldı. Davacı Ersoy'un avukatı ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

Davalı şirket avukatı, mahkemeden dosyanın bilirkişiden gelmesinin beklenilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, dava dosyasının bilirkişiden gelmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: Hürriyet

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