Muaz Kalaycı, Farid Farjad'a sordu: Müziğiniz neden hüzünlü?

Gazeteci - yazar Muaz Kalaycı, dünyanın en ünlü keman virtüözü ile yaptığı röportajda, ünlü sanatçıya birçok özel soru sordu.

Kalaycı, Farid Farjad'la yaptığı röportajı arşivden çıkararak Hasbihal kitabında yayınladı. İstanbul'da yapılan röportajda Muaz Kalaycı, Farid Farjad'a, "Müziğinizde hüzün var. Neden?" diye sordu.

"DOĞU HALKI YÜZYILLARDIR BASKI ALTINDA YAŞADI"

İranlı ünlü keman virtüözü, Kalaycı'nın sorusuna "Doğru söylüyorsunuz Muaz Bey, benim yaptığım eserlerde hüzün var. Ancak bu, kesinlikle gam, kasavet değil. Aslında Doğu milleti de hüzünlüdür. Bu duyguları yaşamalarında o toprakların yöneticilerinin de payı var. Doğu halkı, yüzyıllardır baskı altında yaşadı. Zulüm gördü. Bu çok acı" şeklinde yanıt verdi.

"İNSANLAR ESERLERİMİ ÖNEMSİYOR"

İstanbul'daki Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen röportajda Muaz Kalaycı'nın sorduğu sorulara samimi cevaplar veren Farjad, insanları duygulandırmanın sanatçının bir görevi olduğunu ifade etti. "Aslında bu zaten sanatın ve sanatçının vazifesidir" diyen Farid Farjad "Yani bu duyguları dinleyiciye verebilmek... Benim vazifem bu. Müzisyen olmayanlar her duyguyu hissedemeyebilir. Ben de onlara bu hissi yaşatmaya çalışıyorum. Bundan keyif alıyorum. İnsanlar eserlerimi önemsiyor" ifadelerini kullandı.

"KEMAN, İNSAN SESİ GİBİDİR"

Kalaycı'ya verdiği röportajda, hüzünlü bir hayatı olduğunu söyledi. Kendisi için "kemanı ağlatan adam" diye bahsedilen Farjad, bu sıfatı şu sözlerle anlattı: "Keman, özel bir enstrümandır. Ki 15'inci yüzyılda kemancıların tanrı tarafından gönderilmiş özel insanlar olduğuna inanılırmış. O zamanki inanca göre normal bir insan, bu sesleri çıkaramaz ve keman çalamazmış. Keman, kemancısına yaklaşır. İnsanların kemanla konuşabileceğini gösterdim. Keman, insan sesi gibidir. Özeldir ve durudur. İnsanlara bunu gösterdim. Şimdi kemanı dinlemekle kalmayıp aynı zamanda kemanla konuşuyorlar."

RÖPORTAJIN TAMAMI KİTAPTA

Röportajla ilgili konuşan Muaz Kalaycı ise, Farid Farjad'ın dünyanın en ünlü keman virtüözü olduğunun altını çizerek, Türkiye'de onunla röportaj yapabilmeyi başaran az gazeteciden birisi olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Farid Farjad'ın eşi Mitra Tavakoli ile inanılmaz bir mütevazilik içerisinde röportaj ekibini karşıladığını anlatan Kalaycı, röportajın tamamının Hasbihal kitabında bulunduğunu hatırlattı.