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Muaythai ve kick boksta milli sporcular çalışmalara başladı

Bitlis'teki milli muaythai ve kick boks sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinde salon çalışmalarına başladı.

13.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:30

Bitlis'teki milli muaythai ve kick boks sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinde salon çalışmalarına başladı.

Tatvan Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren sporcular, sosyal mesafe kuralına uyarak form yakalamaya çalışıyor.

Kick Boks ve Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde sporcuların evlerinde çalıştığını söyledi.

Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Uğur, şöyle konuştu:

"9 Mart'tan itibaren Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Spor Bakanlığı'mızın çıkardığı yönetmelikler doğrultusunda spor salonlarımız kapatıldı. Biz 2,5 aydır bir araya gelip spor yapamıyorduk. Sporcularımız spor salonlarını çok özlemişlerdi. Yalnız pandemi dönemini de bir şekilde fırsata çevirmemiz gerekiyordu. Kovid-19 sürecinde evlerinde sporcularımıza on-line antrenmanlar yaptırdık. Şu an normalleşme sürecindeyiz ve belirlenmiş olan tedbirler ile kurallar çerçevesinde, salondaki sporlarımıza başladık."

Uğur, şampiyona tarihlerinin belirlendiğini anımsatarak, müsabakalarda en iyi şekilde mücadele ederek başarı elde edeceklerine inandıklarını dile getirdi.

Muaythai ve kick boksta milli sporcu Hasan Eripek ise yaklaşık 2,5 ay sonra spor salonlarına dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Burada sosyal mesafe kurallarına uyarak sporumuza devam ediyoruz ve önümüzdeki müsabakalarımıza hazırlanıyoruz. Türkiye şampiyonası ve Avrupa şampiyonasına hazırlanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Muaythai sporcularından Tuğçe Korkmaz da sosyal mesafe kuralına uyarak maçlara hazırlandıklarını anlattı.

Muaythai ve kick boksta milli sporcular çalışmalara başladı

Kaynak: AA

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