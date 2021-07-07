Muaythai sporunda seçmeler 10 Temmuz'da yapılacak
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Muaythai sporunda seçmeler 10 Temmuz'da yapılacak

Muaythai sporunda seçmeler 10 Temmuz'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Büyükler Elit ve 23 Yaş Altı Muaythai Milli Takım Seçmeleri, 10 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Büyükler Elit ve 23 Yaş Altı Muaythai Milli Takım Seçmeleri, 10 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan Aydın'ın Didim ilçesindeki Hotel Efsane'de düzenlenecek seçmelerin ardından 1. etap hazırlık kampının, 16 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.

Seçmelerde kazanan sporcular, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) tarafından düzenlenmesi planlanan 2021 Dünya Şampiyonası'na katılabilecek. Seçmelerde WO, QC, Autclass kategorileri dışındaki maçlarda yenilen sporcular ise 2021 Avrupa Muaythai Şampiyonası'na katılım için değerlendirmeye alınacak.

Seçmelere ve kampa katılabilmek için en geç 48 saat öncesinde negatif sonuçlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapılması gerekiyor. Test sonucu pozitif çıkanlar, bu durumu federasyona bildirmesi halinde ertelemeli olarak seçmelere katılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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