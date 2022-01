Muaythai Şampiyonasının bir ayağı Nevşehir'de yapılacak

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye Muaythai şampiyonasının bir ayağının Nevşehir'de yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu As Başkanı Doç. Dr. Özden Taşkın yaptığı açıklamada 2022 yılında yapılacak olan müsabakaların bir ayağının Nevşehir'de yapılması için girişimde bulunduklarını söyledi. Türkiye Muaythai Federasyonu Kasım ayında yapılan Federasyon seçimi sonrası Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ve yeni yönetim kurulu Antalya'da bir araya geldi. 2022 yılı ve diğer yıllarda gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler, yeni fikirler, projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapmak amacı ile Muaythai Çalıştayı ve Kurullar Toplantısı gerçekleştirdi. İlk defa yapılan çalıştaya katılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Muaythai Federasyonu As Başkanı Doç. Dr. Özden Taşğın, Aralık ayında Tayland'da yapılan Dünya Muaythai Şampiyonasından puanlamada dünya 2.cisi, madalya sıralamasında 98 ülke arasın dünya 3.cüsü olarak yurda döndüklerini belirtti. Muaythai sporunun Türkiye'de her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Taşkın; "Tayland'da büyükelçimiz ve federasyon başkanının başkanlığında yürütülen lobi çalışmaları sonrası Şubat ayında Avrupa Şampiyonası ülkemize kazandırıldı. Ayrıca Türkiye'de yapılacak olan şampiyonaların birisinin de Nevşehir'de yapılması için çalışmalar başlattık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Nevşehir'de bir şampiyona gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet