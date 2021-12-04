Muaythai Milli Takımı Dünya Şampiyonası için Tayland'a gitti

Türkiye Muaythai Milli Takımı, Muaythai Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası için Tayland'a gitti.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bangkok'taki şampiyonada 40 milli sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, dünyada elit sporcuların takibini ve analizini yaptıklarını, milli takımın buradan büyük başarı elde etmek için kararlı olduğunu belirtti.

Milli Takım Teknik Direktörü Yılmaz Çeken de şampiyonaya 100 ülkenin katılımının beklendiğini, millilerin 2 yıldır organizasyon için çok çalıştığını kaydetti.

Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da takımın fiziksel ve psikolojik olarak hazır olduğunu belirtti.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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