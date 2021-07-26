Muaythai Dünya Şampiyonasında Kayseri'den 11 sporcu mücadele edecek
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Muaythai Dünya Şampiyonasında Kayseri'den 11 sporcu mücadele edecek

Muaythai Dünya Şampiyonasında Kayseri'den 11 sporcu mücadele edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aralık ayında Tayland'da düzenlenecek olan Dünya Muaythai Şampiyonasına Kayseri'den 11 sporcu katılmaya hak kazandı.

Aralık ayında Tayland'da düzenlenecek olan Dünya Muaythai Şampiyonasına Kayseri'den 11 sporcu katılmaya hak kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Milli Takım Seçme müsabakaları sonucunda başarı sergileyen Kayserili sporcular Aralık ayında Tayland'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Büyükler A Class ve U23 kategorilerinde Milli Takım kadrosunun çoğunluğunu Kayseri'den oluşturan Muaythai sporcuları Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Kayseri'den kendi çalıştırdığı 8 sporcunun Muayhai Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olmasının mutluluğunu yaşadığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muaythai Antrenörü Göksel Cingöz; "Çok şükür çalışmalarımızın verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz Aralık ayında Tayland'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasında Kayseri'den 8'i benim çalıştırdığım toplamda 11 sporcumuz Ülkemizi temsil edecek. Hedefimiz inşallah ülkemize altın madalyalar kazandırmak. buradan bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen Muaythai İl Temsilcimiz Fatih Kağan Ulu ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan sporcuları, Antrenörleri Göksel Cingöz, Yaşar Cuma Kılıç, Yücel Haspolat, Talip Şenolmuş ve Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu'yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Muaythai Dünya Şampiyonasında Kayseri'den 11 sporcu mücadele edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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