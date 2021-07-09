MuayThai'de Hedef Dünya Şampiyonası

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 10 Temmuz 2021 tarihinde Aydın Didim'de yapılacak olan Büyükler Elite ve U23 Muaythai Milli Takım Seçmelerine Kayseri'den 13 sporcu davet edildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 10 Temmuz 2021 tarihinde Aydın Didim'de yapılacak olan Büyükler Elite ve U23 Muaythai Milli Takım Seçmelerine Kayseri'den 13 sporcu davet edildi.

Aydın'ın Didim İlçesi'nde düzenlenecek seçme müsabakaları sonucunda 1. olan sporcular Muaythai Dünya Şampiyonasında, 2. olan sporcular ise Muaythai Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Milli Takım Seçme Müsabakaları öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret ederek bilgi veren Muatythai Antrenörü Göksel Cingöz; Milli Takım Seçme Müsabakalarına Kayseri'den 9'u kendi yetiştirdiği sporcu olmak üzere toplamda 13 sporcu göndermenin sevincini yaşadıklarını ve hedeflerinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise; şampiyonaya katılan tüm sporcu ve Muaythai Antrenörü Göksel Cingöz'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı