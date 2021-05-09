Muayenesiz araçla kısıtlamayı delen sürücüden polise: "Şov yapmayın"
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Muayenesiz araçla kısıtlamayı delen sürücüden polise: "Şov yapmayın"

Muayenesiz araçla kısıtlamayı delen sürücüden polise: 'Şov yapmayın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da muayenesiz araçla hem kısıtlamayı delen, hem de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü 2. uygulama noktasında polis ekiplerine yakalanırken, polis yeleği olan görevli polisin polise benzemediğini belirterek memurlara "Şov yapmayın" ithafında bulundu.

Aksaray'da muayenesiz araçla hem kısıtlamayı delen, hem de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü 2. uygulama noktasında polis ekiplerine yakalanırken, polis yeleği olan görevli polisin polise benzemediğini belirterek memurlara "Şov yapmayın" ithafında bulundu. Polisten şikayetçi olduğunu belirten sürücü basın mensuplarına da "Çekmeyin" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi'nde Kurşunlu Camii önünde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri cadde üzerinde hızlı seyreden Battal A. (47) idaresindeki 68 FF 072 plakalı Mercedes marka otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayıp hızlanmaya çalışan otomobil 2. uygulama noktasına yaklaştığında diğer polis ekiplerince durduruldu. Kendisini durdurmak isteyen polisin üzerinde polis ibaresi olmadığını bahane ederek kendini savunmaya çalışan sürücü, görevli polis memurunun üzerinde polis yeleği olmasına rağmen polise benzemediğini söyledi. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücünün yapılan sorgulamasında 4 araç plakasıyla muaf olduğu belirlenirken, yakalandığı araçla herhangi bir muaf belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Araç üzerinde yapılan sorgulamada ise aracın muayenesiz olduğu tespit edilirken, sürücüye 'dur' ikazına uymamaktan, tehlikeli araç kullanmaktan ve muayenesiz araç kullanmaktan toplamda 772 TL idari para cezası, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Cezaya sinirlenen sürücü bu kez de polis memurundan şikayetçi olduğunu belirterek diğer polis memurlarına, "Şov yapmayın" ithafında bulundu. Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da tepki gösteren sürücü cezai işleminin ardından basın mensuplarını tehdit ederek işlem tutanağını imzalamadan olay yerinden ayrıldı. - AKSARAY

Muayenesiz araçla kısıtlamayı delen sürücüden polise: 'Şov yapmayın'
Muayenesiz araçla kısıtlamayı delen sürücüden polise: 'Şov yapmayın'
Muayenesiz araçla kısıtlamayı delen sürücüden polise: 'Şov yapmayın'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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