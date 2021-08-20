MUAYENESİNDE HAMİL OLDUĞU BELİRLENDİ; 'BABAMIN CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADIM' DEDİ
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MUAYENESİNDE HAMİL OLDUĞU BELİRLENDİ; 'BABAMIN CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADIM' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da rahatsızlığı nedeniyle annesi ile birlikte hastaneye giden 16 yaşındaki R.Ş.?nin hamile olduğu belirlendi.

DİYARBAKIR'da rahatsızlığı nedeniyle annesi ile birlikte hastaneye giden 16 yaşındaki R.Ş.?nin hamile olduğu belirlendi. Doktora, intihar edeceğini söyleyen R.Ş.?nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü babası Ş.Ş. gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesinde bu sabah, rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.?nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi. R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan Ş.Ş. de yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.

MUAYENESİNDE HAMİL OLDUĞU BELİRLENDİ; 'BABAMIN CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADIM' DEDİ
MUAYENESİNDE HAMİL OLDUĞU BELİRLENDİ; 'BABAMIN CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADIM' DEDİ
MUAYENESİNDE HAMİL OLDUĞU BELİRLENDİ; 'BABAMIN CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADIM' DEDİ
MUAYENESİNDE HAMİL OLDUĞU BELİRLENDİ; 'BABAMIN CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADIM' DEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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