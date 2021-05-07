Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı
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Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı Aksaray'da muayeneden geçirdiği aracıyla eve giden sürücüsünün aracı motor kısmından alev aldı.

Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı

AKSARAY - Aksaray'da muayeneden geçirdiği aracıyla eve giden sürücüsünün aracı motor kısmından alev aldı. Sürücü ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ereğli Kapı Mahallesi Bediüzzaman Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç muayene istasyonunda aracını muayeneden geçirdikten sonra evine giden Bayram Güneş idaresindeki 68 FN 975 plakalı Renault marka otomobil, seyir halinde iken motor kısmından duman yükseldi. Aracını yol kenarına çeken sürücü araçtan inerek elektrik arızası veren motorun yandığını fark etti. Çevreden yardım isteyen sürücünün imdadına yoldaki diğer sürücüler yetişti. Araçlarındaki yangın tüpleriyle sürücüye yardım eden vatandaşlar yangını söndürdü. Atatürk Bulvarı ile Bediüzzaman Bulvarının kesiştiği kavşakta uygulama yapan polis ekipleri de vatandaşların telaşını fark ederek olay yerine geldi. Polis ekipleri tarafından olay yerine çağırılan Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri söndürülen otomobilin motor kısmında soğutma çalışması yaptı.

Yaşadığı olayı anlatan sürücü Bayram Güneş, "Zaten 50 metre içerisinde oldu. Alttan duman çıktığını gördüm, arabayı stop ettim, kenara çektim. Zaten bende bir yangın tüpü vardı. Muayeneden yeni geliyordum. Kaputu açtım alevler çıktı. Bendeki tüple müdahale ettim yeterli gelmedi. Allah razı olsun duran arkadaşlardan tüp aldık. Müdahale ettik söndürdük. Sağ olsun polis arkadaşlar da yardımcı oldu" dedi.

Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı
Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı
Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı
Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı
Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı
Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı
Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı
Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı
Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı
Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı
Muayeneden geçirdiği aracıyla evine giderken aracı yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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