MUAYENEDEN GEÇİRMEYEN YOL

Araç muayene istasyonuna giden zorlu yolculukta sürücüler isyan etti

"Bu yoldan sonra muayeneden geçmek imkansız"

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de araç muayene istasyonuna giden yol sürücüleri isyan ettirdi. Adeta off-road yapmak zorunda kalan sürücüler, bu yolu kullandıktan sonra muayene istasyonunda geçer not almalarının imkansız olduğunu belirtiyor

Arnavutköy'de İski'nin 6 ay önce başlattığı isale hattı çalışması nedeniyle Haraççı Muayene İstasyonuna giden ana yol geçici süreliğine kapatılınca, muayene istasyonuna gidecek araç sürücülerine alternatif olarak stabilize bir yol açıldı. Ancak yol, yağmurlu havalarda adeta köstebek yuvasına dönüyor. Yaklaşık 200-300 metre boyunda onlarca çukurun bulunduğu yolda kamyonetler bile ilerlemekte güçlük çekiyor. Muayene istasyonuna gitmek için bu yolu kullananlar şaşkınlık yaşıyor.

Sürücüler, sağlam araçlarının bu yolu kullanmalarının ardından hasar görebileceğini belirterek muayeneden geçememe endişeyi yaşıyor.

Aracının altını vuran sürücülerden biri, "Aracım sağlam ancak bu yoldan sonra muayeneden nasıl geçecek bilmiyorum" dedi. Bir sürücü de araçların hasar alabileceğini kaydetti.

6 ay önce İSKİ tarafından başlatılan isale hattı çalışmasının bitirilmemesinden yakınan mahalle sakinleri ise, her gün bu yolu kullanmak zorunda kaldıklarını ve araçlarının lastik ve takım aksamlarında sürekli arızalar meydana geldiğini söyledi.