Muayene Sırası Bekleyen Hastanın Cüzdanını Çaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta muayene olmak için hastaneye giden Bayram Bulduk'un cebinden 5 bin 900 lira parasını çalan Yılmaz Ş., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan Bayram Bulduk, yakınlarıyla birlikte muayene olmak için hastaneye geldi. Muayene için sıra bekleyen Bulduk'un yanına iddiaya göre Yılmaz Ş., oturdu ardından bir süre sonra kalkıp gitti. Bulduk elini cebine attığında cüzdanının yerinde olmadığını fark ederek durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızın eşkalini devriye ekiplerine bildirdi. Ekipler Yılmaz Ş.'yi, Yenişehir Mahallesi'nde yolda yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için getirildiği hastanede üzerinden çıkan 5 bin 900 lirayı yolda bulduğunu öne süren Yılmaz Ş., adliyeye sevk edildi.

Eşi, oğlu ve kendisinin maaşı olan 5 bin 900 lirayı teslim alan Bayram Bulduk polislere teşekkür ederek, "Hastaneye gittim ve fiş alıp beklemeye başladım. O sırada bir adam yanıma oturdu. Bir müddet sonra kalkıp ayrıldı. Sonra cebime baktım cüzdanım yok. Polislere söyledim ve adamın fotoğrafını gösterdiler. Bende fotoğraftan adamı onayladım. Polis ekiplerimiz yaptığı çalışmalar sonrası adamı yakaladılar. Cebimde 5 bin 900 lira param vardı. Hem eşimin, hem çocuğumun hem de benim maaşım vardı. 3 kişinin maaşı vardı. Polis ekiplerimize paramı buldukları için çok teşekkür ederim" dedi.

- Kahramanmaraş