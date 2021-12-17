MUAYENE İSTASYONUNA GİDEN ÇUKURLU YOLA MICIR DÖKTÜ - Haberler
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MUAYENE İSTASYONUNA GİDEN ÇUKURLU YOLA MICIR DÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de bulunan Haraççı Muayene Istasyonu'na giden yol, sürücüleri isyan ettirmişti.

ARNAVUTKÖY'de bulunan Haraççı Muayene Istasyonu'na giden yol, sürücüleri isyan ettirmişti. İSKİ tarafından 6 ay önce başlatılan isale hattı nedeniyle Haraççı Muayene istasyonuna giden yol trafiğe kapatılınca geçici süreliğine açılan stabilize yolu kullanan sürücüler çukurlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yola Arnavutköy Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından mıcır serildi.

Köstebek yuvasına dönen dönen yoldaki çukurlar kapatılarak sürücülere rahat bir nefes aldırıldı.

MUAYENE İSTASYONUNA GİDEN ÇUKURLU YOLA MICIR DÖKTÜ

MUAYENE İSTASYONUNA GİDEN ÇUKURLU YOLA MICIR DÖKTÜ

MUAYENE İSTASYONUNA GİDEN ÇUKURLU YOLA MICIR DÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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