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Muayenesi yapılan araç sayısı 10 milyonu aştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Muayenesi yapılan araç sayısı 10 milyonu aştı

2021'de muayene olan araç sayısı 10 milyonu aştı.

2021'de muayene olan araç sayısı 10 milyonu aştı. İlk muayeneye giren 8 milyon 76 bin araçtan 2 milyon 256 bini muayene tekrarına kaldı.

Türkiye genelinde 210 sabit, 75 seyyar, 5 motosiklet ve 18 traktör olmak üzere toplam 308 araç muayene istasyonu hizmet veriyor. Bu yıl seyyar muayene istasyon sayısı bir, traktör muayene istasyon sayısı ise 5 adet artırıldı. Araç muayene istasyonlarında 3 bin 109 teknik personel olmak üzere toplam 4 bin 200 personel hizmet veriyor.

Araç muayene istasyonlarında 1 Ocak-29 Eylül tarihleri arasında 10 milyon 332 bin 398 aracın muayenesi gerçekleştirildi. İlk muayeneye giren 8 milyon 76 bin 372 araçtan 2 milyon 256 bin 26'sı muayene tekrarına kaldı. 2 milyon 197 bin 563 adet aracın kusurlarını gidermesi sonrasında muayeneleri onaylandı.

Muayene tekrarının her ilde yaptırılabilmesi sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğe dikkat çekerek, "Bu Yönetmelik ile ilk muayeneden kalan araçların muayene tekrarının ülke genelindeki tüm araç muayene istasyonlarında yaptırabilmesine imkan tanınmıştır. Seyyar araç muayene istasyonlarında ise 2 teknisyen ile hizmet verip, günlük 32 yerine 64 araç muayenesi gerçekleştirebilmesi sağlanarak seyyar muayene istasyonlarının muayene kapasiteleri artırılmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Muayenesi yapılan araç sayısı 10 milyonu aştı

Muayenesi yapılan araç sayısı 10 milyonu aştı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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