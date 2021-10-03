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Muayene edilen araç sayısı 10 milyonu aştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muayene edilen araç sayısı 10 milyonu aştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, 1 Ocak-29 Eylül 2021 tarihleri arasında 10 milyon 332 bin 398 aracın muayenesinin gerçekleştirildiği açıklandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, 1 Ocak-29 Eylül 2021 tarihleri arasında 10 milyon 332 bin 398 aracın muayenesinin gerçekleştirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye genelinde 210 sabit, 75 seyyar, 5 motosiklet ve 18 traktör olmak üzere toplam 308 araç muayene istasyonuyla hizmet veriliyor. Bu yıl, seyyar muayene istasyon sayısı 1, traktör muayene istasyon sayısı 5 adet artırıldı. Araç muayene istasyonlarında 3 bin 109 teknik olmak üzere toplam 4 bin 200 personel hizmet veriyor. Araç muayene istasyonlarında 1 Ocak-29 Eylül 2021 tarihleri arasında 10 milyon 332 bin 398 aracın muayenesi gerçekleştirildi. İlk muayeneye giren 8 milyon 76 bin 372 araçtan, 2 milyon 256 bin 26'sı muayene tekrarına kaldı. 2 milyon 197 bin 563 adet aracın, kusurlarını gidermesi sonrasında muayeneleri onayladı.

'KAPASİTELER ARTIRILDI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğe dikkati çekti. Karaismailoğlu, "Bu Yönetmelik ile ilk muayeneden kalan araçların muayene tekrarının ülke genelindeki tüm araç muayene istasyonlarında yaptırabilmesine imkan tanınmıştır. Seyyar araç muayene istasyonlarında ise 2 teknisyen ile hizmet verip günlük 32 yerine 64 araç muayenesi gerçekleştirebilmesi sağlanarak seyyar muayene istasyonlarının muayene kapasiteleri artırılmıştır" dedi.


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