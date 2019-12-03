Muayene bacaları bakım ve onarımdan geçiyor
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Muayene bacaları bakım ve onarımdan geçiyor

HATSU, kent genelinde olduğu gibi Kırıkhan ilçesinin muhtelif noktalarında kanalizasyon bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

03.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:51
Muayene bacaları bakım ve onarımdan geçiyor

İl genelinde oluşan altyapı problemlerini çözüme kavuşturma adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Genel Müdürlük, ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nin farklı noktalarında yol seviyesi altında veya üstünde kalan muayene bacalarının yol hizasına getirildiğini bildirdi.

Yapılan çalışma sayesinde herhangi bir müdahale anında ana bacaların daha kolay tespit edileceğini ve ulaşımda herhangi sorun teşkil etmeyeceğini aktaran İdare, birçok noktada tespit edilen parsel tıkanıklıklarının giderildiğini aktardı.

Kaynak: Bültenler
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